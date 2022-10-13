Виктория Кислова выставила историческую бронзовую награду на благотворительный розыгрыш. Все вырученные деньги должны были пойти на нужды украинских военных.
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Медаль осталась у владелицы
12 октября голкиперша объявила сумму, которую удалось собрать за аукцион. 150 тысяч гривен отдали за самую памятную медаль в карьере футзалистки. Такой лот Виктории выкупил украинский спортивный портал Sport.ua. Наши "коллеги по цеху" не только перечислили большую сумму, чем было выручено, но и оставили награду у ее автора.
Часть суммы пошла на помощь в приобретении двух автомобилей – 75 тысяч. Интересно, что эти средства пошли на помощь сбору, которое начал футзалист мужской сборной Украины Евгений Серый.
Историческая медаль Евро-2022 по футзалу / Фото Виктории Кисловой
25 тысяч гривен вратарь "сине-желтых" перевела на счет "Украинского женского батальона" для покупки необходимых вещей для защитников.
Еще за 29 800 гривен закупили дождевики и грелки для бойцов, ежедневно в дождь и жару защищают нашу страну от врага.
Еще 10 тысяч были переведены на реабилитацию раненого военного. В копилке Кисловой осталось еще 10 тысяч, которые вскоре найдут свое назначение и будут приближать помощь Украины в войне против России.
Как сборная Украины завоевала историческую медаль Евро-2022
- В "Финале четырех" выступали следующие сборные: Украина, Испания, Португалия и Венгрия. Последняя заменила на турнире Россию.
- В первом матче подопечные Олега Шайтанова были разбиты испанками – 9:0.
- Потому украинки продолжили свой путь только в борьбе за "бронзу" чемпионата Европы. В нем украинская сборная встретилась с Венгрией. В неуступчивом матче наши девушки вырвали победу со счётом 1:2.
- Женская сборная Украины по футзалу завоевала исторические медали чемпионата Европы-2022.
- Испания защитила звание чемпионок Европы.