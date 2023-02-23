Французский клуб поможет в медицинской сфере Украины. Спонсоры Ренн выделили 100 тысяч евро на приобретение нового автомобиля скорой помощи, уже купленного футбольным клубом.

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Французская помощь для Украины

Ренн передаст автомобиль после последней тренировки Шахтера во Франции. На этом помощь соперника "горняков" не закончилась.

Клуб Лиги 1 пригласил представителей украинской команды на гала-ужин, на котором Ренн хочет устроить сбор средств на нужды Украины.

Также соперник Шахтера пригласил на ответный матч 1/16 финала Лиги Европы 250 украинских военных и беженцев, которые с трибун "Руазон-Парк" смогут просмотреть поединок.

Отметим, что уже почти год футбольные клубы со всего мира поддерживают украинский футбол, молодых игроков, оказывая им убежище и помощь.

Напомним, что первая встреча между этими клубами завершилась победой команды Игоря Йовичевича 2:1. Победные голы в составе "горняков" забивали Дмитрий Крыськив и Артем Бондаренко.

Важно! Начало ответного матча Ренн – Шахтер состоится 23 февраля в 22:00.