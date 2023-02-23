В расположение донецкого клуба прибыл легендарный правый вингер Шахтера Марлос. Бразилец прилетел во Францию, чтобы поддержать уже родной для него клуб в важном матче Лиги Европы.

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Легендарная поддержка во Франции

Бывший "горняк" пообщался со старожилами дончан, сделал совместное фото с голкиперами Андреем Пятовым, Алексеем Шевченко и полевыми футболистами Тарасом Степаненко и Николаем Матвиенко.

Как видно на видео, Марлос рад увидеть и пообщаться с бывшими одноклубниками.

Потому без поддержки во Франции Шахтер не останется.

Марлос приехал в расположение Шахтера: смотрите видео

Напомним! Шахтер проведет вторую встречу с Ренном 23 февраля. Стартовый свисток судьи раздастся в 22:00 по Киеву. Первая игра закончилась победой команды Игоря Йовичевича 2:1. За "горняков" забивали Дмитрий Крыськив и Артем Бондаренко.

Главное о карьере Марлоса в Шахтере