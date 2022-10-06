Динамо продолжает позориться в Лиге Европы, проиграв третий матч подряд - видео голов
Команда Мирчи Луческу была очень близка к ничьей на поле Ренна. Впрочем, дикая ошибка от Дениса Попова принесла украинцам поражение.
Ренн – Динамо 2:1
Голы: Террьер, 23, Дуэ, 89 – Цыганков, 33.
Евросезон у киевского Динамо явно не складывается. Несмотря на проход Фенербахче и Штурма в квалификации ЛЧ, в основной турнир бело-синие так и не попали.
Как это было Онлайн-трансляция матча Ренн – Динамо
На их пути встала Бенфика. Более того, в Лиге Европы Динамо не набрало ни одного балла в первых двух играх.
Киевляне разрешили Фенербахче взять реванш (1:2), а также минимально проигравшую АЕКу. Третьим соперником подопечных Луческу был фаворит квартета Ренн, пишет 24 канал.
Французы с первых минут начали доказывать свое преимущество в классе и в середине первого тайма вышли вперед. После хитрого паса от Гуири точно в дальнюю "девятку" пробил Террьер.
Как Ренн открыл счет:
Впрочем, Динамо решило ответить еще до перерыва. Затяжная атака вылилась в перепасовку в чужой штрафной.
Видео гола Цыганкова:
Буяльский сбросил под удар набегающему Цыганкову и тот со второй попытки пробил Манданда. Во втором тайме преимущество было на стороне Ренна, однако защита Динамо справлялась с опасностью.
Читайте также Валидольная игра против команды из Лихтенштейна: Днепр-1 не смог обыграть Вадуц – видео голов
Однако удача снова отвернулась от киевлян. На 89 минуте роковую ошибку совершил Попов. который выбивал мяч от своей площадки и попал в Дуэ. Форвард хладнокровно сблизился с Бойко и забил победный гол.
Динамо остается без очков, занимая последнее место. Уже через неделю подопечные Луческу смогут взять реванш у Ренна в номинально домашнем матче. Лидером группы стал Фенербахче, победивший в параллельной игре АЕК (2:0).
|МЕСТО
|КОМАНДА
|В
|Н
|П
|ГОЛЫ
|ОЧКИ
|1
|Фенербахче
|2
|1
|0
|6:3
|7
|2
|Ренн
|2
|1
|0
|6:4
|7
|3
|АЕК
|1
|0
|2
|2:4
|3
|4
|Динамо
|0
|0
|3
|2:5
|0