Ренн – Динамо 2:1

Голи: Террьєр, 23, Дуе, 89 – Циганков, 33.

Євросезон у київського Динамо явно не складається. Попри прохід Фенербахче та Штурма в кваліфікації ЛЧ, в основний турнір "біло-сині" так і не потрапили.

Як це було Онлайн-трансляція матчу Ренн – Динамо

На їх шляху встала Бенфіка. Ба більше, в Лізі Європи Динамо не набрало жодного балу в перших двох іграх.

Кияни дозволили Фенербахче взяти реванш (1:2), а також мінімально програлу АЕКу. Третім суперником підопіних Луческу був фаворит квартету Ренн, пише 24 канал.

Французи з перших хвилин почали доводити свою перевагу в класі і в середині першого тайму вийшли вперед. Після хитрого пасу від Гуїрі точно в дальню "дев'ятку" пробив Террьєр.

Як Ренн відкрив рахунок:

Втім, Динамо вирішило відповісти ще до перерву. Затяжна атака вилилась у перепасовку в чужому карному майданчику.

Відео голу Циганкова:

Буяльський скинув під удар набігаючому Циганкову і той з другої спроби пробив Манданда. У другому таймі перевага була на боці Ренна, однак захист Динамо справлявся з небезпекою.

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Однак удача знову відвернулась від киян. На 89 хвилині фатальну помилку зробив Попов. який вибивав м'яч від свого майданчика і потрапив в Дуе. Форвард холоднокровно зблизився із Бойком і забив переможний гол.

Динамо залишається без очок, посідаючи останнє місце. Вже за тиждень підопічні Луческу зможуть взяти реванш у Ренна у номінально домашньому матчі. Лідером групи став Фенербахче, який у паралельній грі переміг АЕК (2:0).