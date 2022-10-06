Ренн – Динамо 2:1

Голы: Террьер, 23, Дуэ, 89 – Цыганков, 33.

Евросезон у киевского Динамо явно не складывается. Несмотря на проход Фенербахче и Штурма в квалификации ЛЧ, в основной турнир бело-синие так и не попали.

Как это было Онлайн-трансляция матча Ренн – Динамо

На их пути встала Бенфика. Более того, в Лиге Европы Динамо не набрало ни одного балла в первых двух играх.

Киевляне разрешили Фенербахче взять реванш (1:2), а также минимально проигравшую АЕКу. Третьим соперником подопечных Луческу был фаворит квартета Ренн, пишет 24 канал.

Французы с первых минут начали доказывать свое преимущество в классе и в середине первого тайма вышли вперед. После хитрого паса от Гуири точно в дальнюю "девятку" пробил Террьер.

Как Ренн открыл счет:

Впрочем, Динамо решило ответить еще до перерыва. Затяжная атака вылилась в перепасовку в чужой штрафной.

Видео гола Цыганкова:

Буяльский сбросил под удар набегающему Цыганкову и тот со второй попытки пробил Манданда. Во втором тайме преимущество было на стороне Ренна, однако защита Динамо справлялась с опасностью.

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Однако удача снова отвернулась от киевлян. На 89 минуте роковую ошибку совершил Попов. который выбивал мяч от своей площадки и попал в Дуэ. Форвард хладнокровно сблизился с Бойко и забил победный гол.

Динамо остается без очков, занимая последнее место. Уже через неделю подопечные Луческу смогут взять реванш у Ренна в номинально домашнем матче. Лидером группы стал Фенербахче, победивший в параллельной игре АЕК (2:0).