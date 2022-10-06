Днепр-1 уже провел третий поединок в этом сезоне Лиги Конференций. Команда Александра Кучера набрали три балла в первые матчи, пишет 24 канал.

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После поражения от АЗ (0:1) днепряне обыграли на выезде Аполлон (1:3). Третьим соперником украинцев стал лихтенштейнский Вадуц, имевший всего один балл.

Днепр-1 успешно начал матч, забив уже на 5 минуте. Артем Довбик удачно запер прострел Бусанелло с фланга и оформил уже третий гол в Лиге Конференций.

Видео гола Довбика:

Впрочем, это расслабило номинальных хозяев. К перерыву Вадуц сравнял счет, Фер удачно подключился к атаке в зрячем взлете пробил после подачи с фланга.

Как забивал Фер:

А в начале второго тайма гости из Лихтенштейна вышли вперед. После подачи с углового никто из защитников днепрян не накрыл Гассера, головой пробившего Валефа.

Гол Гассера:

Команда Кучера начала давить и все-таки сравняла счет на 78 минуте. Довбик сбросил мяч на набегающего Пихальонка, тот протащил его вдоль линии штрафной и рикошетом от соперника направил в ворота.

Видео гола Пихальонка:

Украинцы были близки к победе, однако в компенсированное время Довбык и Сарапий не реализовали убойные моменты перед воротами Вадуца.

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Таким образом, Днепр-1 имеет 4 балла после трех стартовых туров и идет на второй позиции в квартете. Уже через неделю подопечные Кучера сыграют в гостях против Вадуца матч 4 тура.