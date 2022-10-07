В четверг, 6 октября, киевляне уступили Ренну со счетом 2:1. Ошибка Дениса Попова принесла украинцам поражение.

К слову Динамо продолжает позориться в Лиге Европы, проиграв третий матч подряд - видео голов

Луческу: Попов допустил ошибки, которые недопустимы

Главный тренер Динамо Мирча Луческу прокомментировал конечный результат матча Ренн – Динамо. Он назвал главную причину, влияющую на результат киевлян.

Мы все время находимся в пути, переезжаем между Львовом, Краковом и другими городами, поэтому нет возможности полностью сосредоточиться на подготовке. Но в такой сложной ситуации мы приложим все усилия, чтобы достичь положительных результатов,

– сказал Луческу.

Наставник киевской команды рассказал, почему решил сделать ставку на Артема Беседина

"Я выбрал сегодня Беседина, потому что он мог навязать борьбу двум сильным центральным защитникам – Родону и Теате. Считаю, что Артем сыграл очень хорошо. Посмотрим, возможно, в следующем матче выйдет другой нападающий, ведь мы играем каждые три дня, и впереди еще длинный турнирный путь", – отметил специалист.

По словам румынского специалиста, замена Попова была воспитательным моментом для него.

Попов допустил ошибки, которые недопустимы для профессионального игрока. Он трижды пытался делать передачи на Сидорчука, накрываемого оппонентом. В этих моментах мы упускали мяч, и Ренн получал возможности для очень опасных контратак. Можно делать диагональ из центра поля на фланг, но диагональ с фланга в центр может привести к перехвату мяча соперником и голевого момента.

– взвыл тренер киевской команды.

Также в конце пресс-конференции Луческу прокомментировал то, что Украина совместно с Испанией и Португалией подали заявку на проведение ЧМ-2030.

"Это замечательное решение. Чемпионат мира - очень важное событие, благодаря которому Украина может выйти на международную арену и обрести популярность во всем мире. Тем более в Украине не так давно были построены четыре больших стадиона, которые могут принять матчи мундиаля", - добавил Луческу. .

Выступление динамо в Лиге Европы