У четвер, 6 жовтня, кияни поступилися Ренну з рахунком 2:1. Помилка від Дениса Попова принесла українцям поразку.

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Луческу: Попов припустився помилок, які недопустимі

Головний тренер Динамо Мірча Луческу прокоментував кінцевий результат матчу Ренн – Динамо. Він назвав головну причину, яка впливає на результат киян.

Ми весь час перебуваємо в дорозі, переїжджаємо між Львовом, Краковом та іншими містами, тому у нас немає можливості цілком зосередитися на підготовці. Але в такій складній ситуації ми докладемо всіх зусиль, щоб досягти позитивних результатів,

– сказав Луческу.

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"Я обрав сьогодні Бєсєдіна, тому що він міг нав'язати боротьбу двом сильним центральним захисникам – Родону та Теате. Вважаю, що Артем зіграв дуже добре. Подивимося, можливо, в наступному матчі вийде інший нападник, адже ми граємо кожні три дні, і попереду ще довгий турнірний шлях", – зазначив фахівець.

За словами румунського фахівця, заміна Попова була виховним моментом для нього.

Попов припустився помилок, які недопустимі для професійного гравця. Він тричі намагався робити передачі на Сидорчука, якого накривав опонент. У цих моментах ми втрачали м'яч, і Ренн отримував можливості для дуже небезпечних контратак. Можна робити діагональ із центру поля на фланг, але діагональ із флангу в центр може призвести до перехоплення м'яча суперником і гольового моменту,

– завив тренер київської команди.

Також наприкінці пресконференції Луческу прокоментував те, що Україна спільно з Іспанією та Португалією подали заявку на проведення ЧС-2030.

"Це чудове рішення. Чемпіонат світу - дуже важлива подія, завдяки якій Україна може вийти на міжнародну арену та здобути популярність у всьому світі. Тим паче в Україні не так давно були побудовані чотири великі стадіони, які можуть прийняти матчі мундіалю", – додав Луческу.

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