Причина смерти выдающегося спортсмена и ее обстоятельства не сообщаются.

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Прощание с Валерием Подлужным состоится 6 октября, в 11:00 в Броварах по адресу ул. Олега Оникиенко, 130 (кладбище №3).

Что известно о Валерии Подлужном

Подлужный родился в Донецке, где и начал заниматься легкой атлетикой.

Три раза участвовал в Олимпийских играх (1972, 1976, 1980). Подлужный во время Олимпиады 1980 года прыгнул в длину на 8 метров 20 сантиметров и стал ее бронзовым призером.

Становился чемпионом Европы в 1974 году, а также выиграл две серебряные медали на чемпионате Европы по легкой атлетике в закрытых помещениях (1976, 1979). Дважды побеждал на летних Универсиадах (1973, 1979).

Возглавлял Донецкую специализированную детско-юношескую школу олимпийского резерва №1.