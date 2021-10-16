Згідно з місцевими повідомленнями, вона була поранена ножем в живіт.

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"Тіроп була знайдена мертвою в своєму будинку в Ітені після того, як її імовірно, зарізав чоловік", – йдеться в заяві організації. "Ми молимося, щоб Бог дав сили сім'ї і друзям в цей важкий час".

"Кенія втратила коштовність, яка була одним з найбільш швидкозростаючих легкоатлетичних гігантів на міжнародній арені завдяки своїм яскравим виступам на біговій доріжці", – додали в організації.

Її чоловік Ібрагім Ротіч був оголошений в розшук. Поліція відстежила його місцезнаходження по сигналу телефону. Ротіча заарештували після того, як він на машині протаранив вантажівку. Він намагався втекти з країни.

"Підозрюваний заарештований. Можу підтвердити, що він знаходиться під вартою", – сказав представник поліції.

Вражаючі досягнення Тіроп