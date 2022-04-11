Небольшие изменения для украинок

Новую неделю с хорошим настроением встретила Ангелина Калинина, которая больше всего на виду среди украинских теннисисток. 25-летняя спортсменка улучшила свою позицию на 6 строчек – с 42-й на 36-ю. Это новый рекорд украинки в рейтинге WTA.

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Недавно Калинина остановилась в двух шагах от трофея на турнире WTA в Чарльстоне. Украинка проиграла финалистке соревнований по Тунису Онс Жабер.

Свое положение улучшила и первая ракетка Украины Элина Свитолина, поднявшаяся на два места – 25-я позиция.

Важно. Элина Свитолина пропустит несколько турниров из-за травмы спины. Теннисистка не сыграет за сборную Украины на Кубке Билли Джин Кинг. Эти матчи за национальную команду из-за повреждения также пропустит Марта Костюк.

Даяна Ястремская снова вернулась в топ-100 – 93-е. Марта Костюк сохранила за собой 53 место.

Поза топ-100 лучший прорыв вверх сделала Катарина Завацкая – 201-е место. Теннисистка поднялась на 14 мест. А вот опытная Леся Цуренко опустилась на 134-ю позицию.

Изменения в десятке лучших

В первой тройке перемен не произошло. Первой ракеткой мира остается 20-летняя полячка Ига Швентек. Второе и третье места занимают Барбор Крейчиков и Паула Бадоса.

Арина Соболенко и Мария Саккари обменялись позициями – 4-я и 5-я строчки соответственно. Такой обмен произошел между 9 – 10 местами, эти строчки занимают Онс Жабер и Гарбине Мугуруса.