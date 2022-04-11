Невеликі зміни для українок

Новий тиждень з гарним настроєм зустріла Ангеліна Калініна, яка найбільше на виду серед українських тенісисток. 25-річна спортсменка покращила свою позицію на 6 сходинок – із 42-ї на 36-ту. Це новий рекорд українки у рейтингу WTA.

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Нещодавно Калініна зупинилась за два кроки від трофея на турнірі WTA у Чарльстоні. Українка програла фіналістці змагань із Тунісу Онс Жабер.

Своє становище покращила й перша ракетка України Еліна Світоліна, яка підійнялась на два місця – 25-та позиція.

Важливо. Еліна Світоліна пропустить декілька турнірів через травму спини. Тенісистка не зіграє за збірну України на Кубку Біллі Джин Кінг. Ці матчі за національну команду через пошкодження також пропустить Марта Костюк.

Даяна Ястремська знову повернулась у топ-100 – 93-тя. Марта Костюк зберегла за собою 53-тє місце.

Поза топ-100 найкращий прорив вгору зробила Катаріна Завацька – 201-а сходинка. Тенісистка підійнялась на 14-ть місць. А от досвідчена Леся Цуренко опустилась на 134-ту позицію.

Зміни у десятці найкращих

У першій трійці змін не відбулось. Першою ракеткою світу залишається 20-річна полячка Іга Швьонтек. Друге та третє місця посідають Барбора Крейчикова та Паула Бадоса.

Аріна Соболенко та Марія Саккарі обмінялись позиціями – 4-та та 5-та сходинки відповідно. Такий обмін стався між 9 – 10 місцями, ці сходинки займають Онс Жабер та Гарбінє Мугуруса.