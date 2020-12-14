В воскресенье, 13 декабря, состоялись заключительные матчи 13 тура украинской Премьер-лиги. Эти поединки стали заключительными в УПЛ в 2020 году.

По итогам 13 туров гонку бомбардиров чемпионата Украины возглавляют полузащитник Динамо Виктор Цыганков и нападающий Олимпика Шахаб Захеди, пишет 24 канал.

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Оба футболиста забили по 8 голов, оба по 2 с пенальти, но Виктору для этого понадобилось 12 матчей, а Шахабу – 11.

6 мячей забил форвард Миная Анатолий Нуриев, по 5 голов на счету Владислава Кулача (Ворскла), Владислава Кочергина (Заря), Филиппа Будковского (Десна) и Евгения Селезнева (Колос).

Интересно, что Цыганков вышел в лидеры по голам в УПЛ лишь последнего тура, когда забил дважды в ворота Колоса (2:2). Это его 5-й дубль в чемпионатах Украины.

Лучшие бомбардиры УПЛ по итогам первой части сезона 2020/21: