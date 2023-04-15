Металлист и Верес выдали самый результативный матч в истории УПЛ: когда еще забивали 10 голов за игру

Битва между харьковчанами и ровенчанами стала восьмым поединком чемпионата Украины, в котором были забиты десять голов. При этом это первый случай ничьей.

В субботу, 15 апреля, Металлист и Верес издали феерию в рамках матча 21 тура УПЛ. Команды сыграли вничью, забив по пять голов. Это самая результативная игра сезона.

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При этом харьковчане и ровенцы повторили рекорд результативности за всю историю чемпионата Украины. Еще никогда в одном матче нашей лиги не было забито больше десяти голов.

А вот ровно 10 точных ударов раньше встречались в семи поединках. При этом три раза счет был 9:1, а еще в четырех случаях победитель одерживал верх со счетом 7:3.

СЕЗОН ДАТА МАТЧ СЧЕТ 1996-1997 16 мая 1997 Шахтер – Торпедо 9:1 1998-1999 20 сентября 1998 Шахтер – Ворскла 7:3 2000-2001 17 августа 2000 года Нива Т – Динамо 3:7 2007-2008 19 августа 2007 Динамо – Карпаты 7:3 2013-2014 6 октября 2013 Динамо – Металлург Д 9:1 2014-2015 9 мая 2015 Говерла – Шахтер 3:7 2015-2016 29 ноября 2015 Волынь – Металлург З 9:1 2022-2023 15 апреля 2023 Металлист – Верес 5:5

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При этом по три таких разгрома на счету Динамо и Шахтера. Среди неграндов УПЛ единственный случай разгрома с десятью голами в матче был при участии луцкой Волыни в 2015 году. Поэтому матч Металлист – Верес стал первым ничейным, достигшим отметки в 10 голов.

Напомним, что команды продолжают бороться за выживание. Ровенчане идут в зоне переходных матчей (13 место), тогда как харьковчане пока в зоне вылета (15 место). Впрочем, обеим клубам к спасительной позиции всего один балл.

Видеообзор матча Металлист – Верес: