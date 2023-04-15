Владелец житомирского коллектива Геннадий Будкевич купил машину VAR. Система будет работать на матчах Первой лиги.

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Инвестиция в справедливость

Президент волков уверяет, что его благотворительная акция касается чисто справедливых видений. Буткевич желает, чтобы команды выступали в равных условиях. Также владелец житомирского коллектива считает, что такая его инициатива сможет уменьшить количество конфликтов и спорных эпизодов.

Полесье будет всегда играть только на победу, а неудачи делают нас сильнее. Для меня в футболе нерушим принцип, что результат на поле для обеих команд решается в равных условиях и честной борьбе. Я не хочу анализировать ошибки судей в матчах моей команды, поэтому я готов помочь арбитрам этих ошибок избежать. Мое решение о приобретении машины VAR – это решение минимизировать спорные эпизоды,

– отметил Буткевич.

Также президент Полесья рассказал, что система будет работать не только на матчах Украинской Премьер-лиги, но и на поединках Первой лиги. К тому же машина VAR будет обслуживать все клубы этих дивизионов, а не только ограничится трудом на матчах Полесья.

Я финансирую установку в автомобиль оборудования VAR и передаю его на баланс судейского корпуса УАФ. Автомобиль будет обслуживать не только Полесье, но и других команд УПЛ и Первой лиги. Считайте, что это моя инвестиция в справедливый результат на поле для всех украинских клубов,

– рассказал Буткевич.

Результаты Полесья