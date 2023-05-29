Невероятный прогресс после титула: Свитолина отыграла 316 позиций в рейтинге WTA

Женская теннисная ассоциация обновила мировой рейтинг WTA. Почти все украинские теннисистки подверглись регрессу, кроме Элины Свитолиной, возвращение которой продолжается отлично.

27 мая Элина Свитолина завоевала свой дебютный трофей после рождения дочери Скай. Триумф украинская теннисистка совершила на глазах французских болельщиков в Страсбурге, сообщает 24 Канал.

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Свитолина – луч надежды на фоне плохих выступлений других украинок

В финале украинка переиграла в двух сетах принципиальную соперницу из России Анну Блинкову 2:6, 3:6. Этот успех позволил Свитолиной совершить еще один бешеный скачок в рейтинге WTA.

29 мая Элина стала 192-й ракеткой мира. А это скачок на 316 позиций сразу. Прекрасный прогресс от украинки.

В то же время другие украинские теннисистки потеряли свои места. Первая ракетка страны Ангелина Калинина опустилась на одну строчку – 26 место.

Леся Цуренко и Екатерина Байндль потеряли по три позиции – 66-я и 83-я позиции соответственно. Другие менее титулованные украинки тоже подверглись регрессу. Новые места украинок в рейтинге WTA можно узнать здесь.

Марта Костюк и Даяна Ястремская сохранили свои ступеньки – 39-е и 144-е места соответственно.

Без изменений в десятке лучших