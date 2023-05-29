27 мая Элина Свитолина завоевала свой дебютный трофей после рождения дочери Скай. Триумф украинская теннисистка совершила на глазах французских болельщиков в Страсбурге, сообщает 24 Канал.

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Свитолина – луч надежды на фоне плохих выступлений других украинок

В финале украинка переиграла в двух сетах принципиальную соперницу из России Анну Блинкову 2:6, 3:6. Этот успех позволил Светолиной совершить еще один бешеный скачок в рейтинге WTA.

29 мая Элина стала 192-й ракеткой мира. А это скачок на 316 позиций сразу. Прекрасный прогресс от украинки.

В то же время другие украинские теннисистки потеряли свои места. Первая ракетка страны Ангелина Калинина опустилась на одну строчку – 26 место.

Леся Цуренко и Екатерина Байндль потеряли по три позиции – 66-я и 83-я позиции соответственно. Другие менее титулованные украинки тоже подверглись регрессу. Новые места украинок в рейтинге WTA можно узнать здесь.

Марта Костюк и Даяна Ястремская сохранили свои ступеньки – 39-е и 144-е места соответственно.

Без изменений в десятке лучших