27 травня Еліна Світоліна здобула свій дебютний трофей після народження донечки Скай. Тріумф українська тенісистка здійснила на очах французьких уболівальників у Страсбурзі, повідомляє 24 Канал.
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Світоліна – промінь надії на тлі поганих виступів інших українок
У фіналі українка переграла у двох сетах принципову суперницю з Росії Анну Блінкову 2:6, 3:6. Цей успіх дозволив Світоліній здійснити ще один шалений стрибок у рейтингу WTA.
29 травня Еліна стала 192-ю ракеткою світу. А це стрибок на 316 позицій одразу. Чудовий прогрес від українки.
Натомість інші українські тенісистки втратили свої місця. Перша ракетка країни Ангеліна Калініна опустилась на одну сходинку – 26-те місце.
Леся Цуренко та Катерина Байндль втратили по три позиції – 66-та та 83-та позиції відповідно. Інші менш титуловані українки теж зазнали регресу. Нові місця українок у рейтингу WTA можна дізнатись тут.
Марта Костюк та Даяна Ястремська зберегли свої сходинки – 39-та та 144-та місця відповідно.
Без змін у десятці найкращих
- У топ-10 не відбулось жодної зміни у порівнянні з минулим тижнем. Іга Швьонтек продовжує утримувати за собою звання першої ракетки світу.
- У топ-3 також входить Аріна Сабалєнко та Джессіка Пегула відповідно.
- Десятку найкращих у рейтингу WTA замикає чешка Петра Квітова.