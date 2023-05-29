27 травня Еліна Світоліна здобула свій дебютний трофей після народження донечки Скай. Тріумф українська тенісистка здійснила на очах французьких уболівальників у Страсбурзі, повідомляє 24 Канал.

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Світоліна – промінь надії на тлі поганих виступів інших українок

У фіналі українка переграла у двох сетах принципову суперницю з Росії Анну Блінкову 2:6, 3:6. Цей успіх дозволив Світоліній здійснити ще один шалений стрибок у рейтингу WTA.

29 травня Еліна стала 192-ю ракеткою світу. А це стрибок на 316 позицій одразу. Чудовий прогрес від українки.

Натомість інші українські тенісистки втратили свої місця. Перша ракетка країни Ангеліна Калініна опустилась на одну сходинку – 26-те місце.

Леся Цуренко та Катерина Байндль втратили по три позиції – 66-та та 83-та позиції відповідно. Інші менш титуловані українки теж зазнали регресу. Нові місця українок у рейтингу WTA можна дізнатись тут.

Марта Костюк та Даяна Ястремська зберегли свої сходинки – 39-та та 144-та місця відповідно.

Без змін у десятці найкращих