Поразка від казашки Юлії Путівцевої у Чарльстоні стало першим результатом Еліни Світоліної після декрету. Однак своє перше очко у рейтинг WTA бронзова призерка Олімпіади-2020 таки додала.

Оце так Космічні гроші: Світоліна розкрила суму, яку зібрала для України під час повномасштабної війни

Початок поверненню покладено

Наразі українська тенісистка та новоспечена матуся йде лише на 1344-й позиції. Але це лише початок для колишньої третьої ракетки світу після повернення у WTA-Тур.

Нагадаємо! Світоліна отримала ще один wild card на змагання Axion Open серії ITF W60K у швейцарському К'яссо. Змагання стартували 10-го квітня та відбуватимуться до 16-го квітня.

Перша ракетка України Ангеліна Калініна опустила на 5-ть позицій – 35-та сходинка.

Марта Костюк та Леся Цуренко навпаки покращили свої місця на одну та п'ять сходинок – 38-ма та 72-на позиції відповідно.

Цікаво, що між Калініною та Костюк різниця у 27 балів. Тому Марта має усі шанси стати новою першою ракеткою України.

Катерина Байндль так і залишилась при своїх – 84-та. Ці чотири українки йдуть у топ-100 рейтингу WTA.

Даяна Ястремська зазнала найбільшого регресу серед найкращих українських тенісисток. Одеситка втратила 13-ть місць та посідає в оновленому рейтингу 147-му позицію.

Більше лише втратили Катаріна Завацька (на 30 позицій) та Надія Кіченок (на 290 сходинок вниз), яка виступає переважно у парному розряді, тому такий регрес в однієї з сестер Кіченок не дивина.

У трійці найкращих без змін

Званням першої ракетки світу продовжує володіти 21-річна полька Іга Швьонтек – 8975 очок. Подруга України випереджає найближчу конкурентку, якою є представниця країни-агресорки Білорусі Аріна Соболенко, на 2084 бали.

Трійку найкращих замикає американка Джессіка Пегула – 5735 пунктів.

У топ-10 WTA без істотних змін. Лише Онс Жабер, яка виграла трофей у Чарльстоні, підійнялась на 4-ту позицію, опустивши на 5-ту Каролін Гарсію.