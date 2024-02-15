Последний раз Международная федерация футбола обновляла рейтинг в декабре 2023 года, тогда "сине-желтые" были на 22-й строчке. Сейчас подопечные Реброва опустились на 24-ю позицию.

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Украина продолжает удерживать важное место в рейтинге

Национальная сборная Украины за этот период не проводила матчей и продолжает иметь в своем активе 1553.35 балла, Ее опередили Австралия и Южная Корея, которые принимали участие в Кубке Азии по футболу и дошли до четвертьфинала и полуфинала соответственно.

Отметим, что рейтинг ФИФА будет иметь влияние на формирование корзин в жеребьевке квалификации на чемпионат мира 2026 года. Она состоится в декабре 2024 года. Европейские сборные будут распределены на 12 групп по 4-5 команд.

Таким образом, чтобы попасть в первую корзину надо находиться в топ-12 лучших национальных команд континента согласно рейтингу ФИФА. Сейчас Украина замыкает двенадцатку. Ближайшими нашими преследователями являются Австрия, Швеция и Венгрия.



Топ-15 европейских сборных в рейтинге за февраль 2024 года / Скриншот с сайта ФИФА

Интересно. Среди квартета группы В1 Лиги наций-2024/2025 Украина занимает первое место. Будущие соперники "сине-желтых" расположились на следующих позициях: Чехия (40), Албания (64), Грузия (77).

Топ-10 обновленного рейтинга ФИФА остался без изменений