В четверг, 8 февраля, в штаб-квартире УЕФА состоялась процедура жеребьевки Лиги наций сезона-2023/24. Команда Сергея Реброва узнала своих соперников, с которыми будет бороться за повышение в классе, сообщает 24 Канал.

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Сборная Украины была сеяной из второй корзины дивизиона В, а потому избежала встреч с Финляндией, Исландией и Норвегией. Соответственно "сине-желтые" получили соперников из первой, третьей и четвертой корзин дивизиона.

Соперники Украины в дивизионе B

Чехия

Албания

Грузия

Турнир будет разыгран по классической схеме: по два матча с каждым соперником (дома и на выезде). Победитель группы повысится в дивизион А, а неудачник понизится в дивизион С. Команды, которые займут вторые места, тоже получат шанс попасть в высший дивизион через поединки плей-офф с третьими местами дивизиона А. Зато третьи места дивизиона В будут отстаивать свою прописку в матчах со вторыми командами дивизиона С.

К сведению. В прошлом розыгрыше Лиги наций сборная Украины заняла второе место в группе 1 дивизиона В, уступив лидерство команде Шотландии. "Сине-желтые" опередили сборные Ирландии и Армении.