Востаннє Міжнародна федерація футболу оновлювала рейтинг у грудні 2023 року, тоді "синьо-жовті" були на 22-й сходинці. Наразі підопічні Реброва опустилися на 24-ту позицію.
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Україна продовжує утримувати важливе місце в рейтингу
Національна збірна України за цей період не проводила матчів та продовжує мати у своєму активі 1553.35 бали, Її випередили Австралія та Південна Корея, які брали участь у Кубку Азії з футболу та дійшли до чвертьфіналу та півфіналу відповідно.
Зазначимо, що рейтинг ФІФА матиме вплив на формування кошиків у жеребкуванні кваліфікації на чемпіонат світу 2026 року. Воно відбудеться у грудні 2024 року. Європейські збірні будуть розподілені на 12 груп по 4-5 команд.
Таким чином, щоб потрапити до першого кошика треба перебувати у топ-12 найкращих національних команд континенту згідно з рейтингом ФІФА. Наразі Україна замикає дванадцятку. Найближчими нашими переслідувачами є Австрія, Швеція та Угорщина.
Топ-15 європейських збірних у рейтингу за лютий 2024 року / Скриншот із сайту ФІФА
Топ-10 оновленого рейтингу ФІФА залишився без змін
- Аргентина – 1855.20
- Франція – 1845.44
- Англія – 1800.05
- Бельгія – 1798.46
- Бразилія – 1784.09
- Нідерланди – 1745.48
- Португалія – 1745.06
- Іспанія – 1732.64
- Італія – 1718.82
- Хорватія – 1717.57.