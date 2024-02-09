В четверг, 8 февраля, сборная Украины по футболу узнала соперников по Лиге наций 2024-2025. Команда Сергея Реброва будет выступать во втором по силе дивизионе В.

По теме С кем будет играть команда Реброва: сборная Украины узнала соперников в Лиге наций

Календарь матчей Украины

"Сине-желтые" попали в первый квартет, где будут соревноваться с Чехией, Албанией и Грузией. Между тем, УАФ объявила календарь матчей сборной Украины в Лиге наций. Все встречи пройдут осенью этого года.

Команда Реброва начнет свой путь с номинально домашнего матча против Албании и завершит его против того же соперника уже на выезде. Все встречи, кроме гостевой против Грузии, будут начинаться в 21:45 по киевскому времени.

7 сентября, 21:45 . Украина – Албания

. Украина – Албания 10 сентября, 21:45 . Чехия – Украина

. Чехия – Украина 11 октября, 21:45 . Украина – Грузия

. Украина – Грузия 14 октября, 21:45 . Украина – Чехия

. Украина – Чехия 16 ноября, 19:00 . Грузия – Украина

. Грузия – Украина 19 ноября, 21:45. Албания – Украина

Читайте также Напомнит миру о войне в Украине: Шевченко определил ключевую задачу для украинского футбола

Формат Лиги наций

Победитель квартета напрямую выйдет в Лигу А, тогда как вице-чемпион поборется за подъем в классе в стыковых матчах против третьих мест элитного дивизиона.

Если наша команда займет третье место, то сыграет в аналогичном плей-офф, но за сохранение места в дивизионе В. А вот в случае последнего места Украина напрямую вылетит в Лигу С.

Отметим, что в марте команду Сергея Реброва будут ждать важные матчи плей-офф за выход на Евро-2024. 21 числа наша команда будет играть на выезде с Боснией и Герцеговиной. В случае успеха Украина поспорит за путевку на турнир с Израилем или Исландией.