Догнал Шевченко и Ибрагимовича: невероятный Мбаппе вошел в топ-10 бомбардиров Лиги чемпионов

25-летний нападающий ПСЖ своим дублем добил Барселону в четвертьфинале Лиги чемпионов. Это позволило Мбаппе попасть в десятку лучших голеадоров турнира.

ПСЖ впервые за четыре года вышел в полуфинал Лиги чемпионов. Команда Луиса Энрике уступила в четвертьфинале дома Барселоне (2:3(, однако смогла совершить камбэк на выезде, пишет 24 канал.

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Мбаппе разрывает Лигу чемпионов

Парижане разбили каталонцев со счетом 4:1, дубль на свой счет записал лидер команды Килиан Мбаппе. Это позволило 25-летнему французу подняться в рейтинге бомбардиров Лиги чемпионов.

25-летний нападающий довел показатель своих голов в главном еврокубке до 48-ми. Таким образом Мбаппе догнал по этому показателю Андрея Шевченко и Златана Ибрагимовича, вместе с которыми замыкает топ-десятку рейтинга.

Топ-20 лучших бомбардиров Лиги чемпионов:

Криштиану Роналду – 140 Лионель Месси – 129 Роберт Левандовский – 94 Карим Бензема – 90 Рауль Гонсалес Бланко – 71 Рууд ван Нистелрой – 56 Томас Мюллер – 54 Тьерри Анри – 50 Килиан Мбаппе – 48 Андрей Шевченко – 48 Златан Ибрагимович – 48 Филиппо Индзаги – 46 Мохамед Салах – 44 Дидье Дрогба – 44 Неймар – 43 Алессандро Дель Пьеро – 42 Эрлинг Холанд – 41 Серхио Агуэро – 41 Антуан Гризманн – 36 Эдинсон Кавани – 35

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До своего легендарного соотечественника Тьерри Анри звезде ПСЖ осталось всего два гола. Кстати, другая звезда современности Эрлинг Холанд идет 17-ым в списке, забив в этом турнире 41 гол. При этом норвежец моложе француза на два года.

Напомним, что в полуфинале Лиги чемпионов ПСЖ будет противостоять дортмундской Боруссии. "Шмели" также смогли отыграть поражение от Атлетико в первом матче (1:2), победив дома со счетом 4:2.