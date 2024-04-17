ПСЖ вперше за чотири роки вийшов у півфінал Ліги чемпіонів. Команда Луїса Енріке поступилась у чвертьфіналі вдома Барселоні (2:3(, однак змогла здійснити камбек на виїзді, пише 24 канал.
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Мбаппе розриває Лігу чемпіонів
Парижани розбили каталонців з рахунком 4:1, дубль на свій рахунок записав лідер команди Кіліан Мбаппе. Це дозволило 25-річному французу піднятися в рейтингу бомбардирів Ліги чемпіонів.
25-річний нападник довів показник своїх голів у головному єврокубку до 48-ми. Таким чином Мбаппе наздогнав за цим показником Андрія Шевченка та Златана Ібрагімовича, разом з якими замикає топ-десятку рейтингу.
Топ-20 найкращих бомбардирів Ліги чемпіонів:
- Кріштіану Роналду – 140
- Ліонель Мессі – 129
- Роберт Левандовський – 94
- Карім Бензема – 90
- Рауль Гонсалес Бланко – 71
- Рууд ван Ністелрой – 56
- Томас Мюллер – 54
- Тьєррі Анрі – 50
- Кіліан Мбаппе – 48
- Андрій Шевченко – 48
- Златан Ібрагімович – 48
- Філіппо Індзагі – 46
- Мохамед Салах – 44
- Дідьє Дрогба – 44
- Неймар – 43
- Алессандро Дель П'єро – 42
- Ерлінг Голанд – 41
- Серхіо Агуеро – 41
- Антуан Грізманн – 36
- Едінсон Кавані – 35
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До свого легендарного співвітчизника Тьєррі Анрі зірці ПСЖ залишилось всього два голи. До речі, інша зірка сучасності Ерлінг Голанд йде 17-им у списку, забивши у цьому турнірі 41 гол. При цьому норвежець молодший за француза на два роки.
Нагадаємо, що у півфіналі Ліги чемпіонів ПСЖ протистоятиме дортмундській Боруссії. "Джмелі" також змогли відіграти поразку від Атлетіко у першому матчі (1:2), тріумфувавши вдома з рахунком 4:2.