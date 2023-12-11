Поединок состоится 17 февраля в столице Саудовской Аравии. Все боксерское сообщество с нетерпением ожидает этой даты и делает свои прогнозы относительно победителя.

Читайте также Российский флаг не белый, он окровавленный, – Кличко разнес МОК из-за допуска россиян к ОИ

Гроувз: считаю Усика фаворитом

Бывший чемпион мира во втором среднем весе Джордж Гроувз не исключение. Он поделился мыслями о предстоящем бое и назвал качества, благодаря которым, по его мнению, украинец должен победить.

Усик – лучший боец. Он в действительно хорошей форме, возможно, отчасти поэтому я предпочитаю его. Но я очень высоко оцениваю Усика. Я думаю, что он очень умен. Он самый совершенный боец в тяжелом весе. Усик в каком-то смысле винтажный боец в плане его боксерского IQ, знания ринга, умения манипулировать своими соперниками.

Я просто огромный фанат Усика. В бою с Фьюри ему придется столкнуться с большим ростом, размахом рук, габаритами и весом, но я думаю, что он может справиться с этим. Все равно считаю Усика фаворитом.

Безусловно, после боя с Нганну Фьюри необходимо полностью измениться, потому что ему нельзя выходить с такой энергией против Усика. Но, возможно, это идеальный момент для него, чтобы спуститься на землю, внести изменения, приспособиться и сделать бой более конкурентным", – заявил Гроувз.

Отметим, что победителю предстоящего боя за абсолют накануне уже бросил вызов Деонтей Уайлдер. Он свой следующий поединок проведет 23 декабря 2023 против Джозефа Паркера, после чего хочет посоревноваться за статус чемпиона мира.

Справка. Деонтей Уайлдер – единственный боксер, который смог не проиграть Тайсону Фьюри. На счету британца 35 поединков, из которых только 1 ничья. Усик на профессиональном уровне провел 21 бой – все победы.