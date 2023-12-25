Уже около месяца топ-теннисисты находятся в отпуске. В течение декабря проходили только челленджеры и маленькие турниры ITF, пишет 24 канал.

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Четыре украинки в топ-сотне

Тем временем ATP и WTA опубликовали окончательные рейтинги по состоянию на конец 2023 года. По итогам женского списка сразу четверо украинок оказались в топ-100.

Первой ракеткой страны осталась Элина Свитолина. Несмотря на возвращение на корт после декрета, только в апреле одесситка взлетела на 25-ю строчку рейтинга WTA.

Рейтинг украинок к концу 2023 года:

МЕСТО ТЕННИСИСТКА ОЧКИ
25 Элина Свитолина 1809
28 Ангелина Калинина 1570
31 Леся Цуренко 1432
39 Марта Костюк 1260
102 Даяна Ястремская 764
132 Екатерина Байндль 566
134 Дарья Снигирь 559
156 Юлия Стародубцева 490
172 Екатерина Завацкая 438
255 Валерия Страхова 295

На три позиции ниже разместилась Ангелина Калинина (28), еще сзади – Леся Цуренко (31). Замыкает топ-четверку среди украинок Марта Костюк, которая идет 39-ой. Лидером мирового рейтинга осталась польская теннисистка Ига Швентек:

  1. Ига Швентек (Польша) – 9295 очков
  2. Арина Сабаленка – 9050
  3. Кори Гауфф (США) – 6580
  4. Елена Рыбакина (Казахстан) – 6365
  5. Джессика Пегула (США) – 5975
  6. Онс Жабер (Тунис) – 4195
  7. Маркета Вондроушова (Чехия) – 4046
  8. Каролина Мухова (Чехия) – 3650
  9. Мария Саккари (Греция) – 3620
  10. Барбора Крейчикова (Чехия) 2880

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Мужчины далеки от топа

Среди мужчин наши показатели куда более скромны. Первой ракеткой Украины в этом году стал Василий Сачко, который в рейтинг ATP идет аж 169-м. Всего же в топ-500 списке всего пятеро наших соотечественников.

Рейтинг украинских теннисистов на конец 2023 года:

МЕСТО ТЕННИСИСТ ОЧКИ
169 Василий Сачко 360
220 Илья Марченко 286
295 Алексей Крутых 182
394 Эрик Ваншельбойм 122
461 Вадим Урсу 93

Лидером рейтинга ATP остается Новак Джокович, более чем на две тысячи очков опережающий испанца Карлоса Алькараса. Для серба это уже 404-ая неделя на первой позиции в рейтинге, что является рекордом за всю историю.

  1. Новак Джокович (Сербия) – 11245 очков
  2. Карлос Алькарас (Испания) – 8855
  3. Даниил Медведев – 7600
  4. Янник Синнер (Италия) – 6490
  5. Андрей Рублев – 4805
  6. Стефанос Циципас (Греция) – 4235
  7. Александер Зверев (Германия) – 3985
  8. Гольгер Руне (Дания) – 3660
  9. Губерт Гуркач (Польша) – 3245
  10. Тейлор Фриц (США) – 3100