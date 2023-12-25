Уже около месяца топ-теннисисты находятся в отпуске. В течение декабря проходили только челленджеры и маленькие турниры ITF, пишет 24 канал.

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Четыре украинки в топ-сотне

Тем временем ATP и WTA опубликовали окончательные рейтинги по состоянию на конец 2023 года. По итогам женского списка сразу четверо украинок оказались в топ-100.

Первой ракеткой страны осталась Элина Свитолина. Несмотря на возвращение на корт после декрета, только в апреле одесситка взлетела на 25-ю строчку рейтинга WTA.

Рейтинг украинок к концу 2023 года:

МЕСТО ТЕННИСИСТКА ОЧКИ 25 Элина Свитолина 1809 28 Ангелина Калинина 1570 31 Леся Цуренко 1432 39 Марта Костюк 1260 102 Даяна Ястремская 764 132 Екатерина Байндль 566 134 Дарья Снигирь 559 156 Юлия Стародубцева 490 172 Екатерина Завацкая 438 255 Валерия Страхова 295

На три позиции ниже разместилась Ангелина Калинина (28), еще сзади – Леся Цуренко (31). Замыкает топ-четверку среди украинок Марта Костюк, которая идет 39-ой. Лидером мирового рейтинга осталась польская теннисистка Ига Швентек:

Ига Швентек (Польша) – 9295 очков Арина Сабаленка – 9050 Кори Гауфф (США) – 6580 Елена Рыбакина (Казахстан) – 6365 Джессика Пегула (США) – 5975 Онс Жабер (Тунис) – 4195 Маркета Вондроушова (Чехия) – 4046 Каролина Мухова (Чехия) – 3650 Мария Саккари (Греция) – 3620 Барбора Крейчикова (Чехия) 2880

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Мужчины далеки от топа

Среди мужчин наши показатели куда более скромны. Первой ракеткой Украины в этом году стал Василий Сачко, который в рейтинг ATP идет аж 169-м. Всего же в топ-500 списке всего пятеро наших соотечественников.

Рейтинг украинских теннисистов на конец 2023 года:

МЕСТО ТЕННИСИСТ ОЧКИ 169 Василий Сачко 360 220 Илья Марченко 286 295 Алексей Крутых 182 394 Эрик Ваншельбойм 122 461 Вадим Урсу 93

Лидером рейтинга ATP остается Новак Джокович, более чем на две тысячи очков опережающий испанца Карлоса Алькараса. Для серба это уже 404-ая неделя на первой позиции в рейтинге, что является рекордом за всю историю.