Уже около месяца топ-теннисисты находятся в отпуске. В течение декабря проходили только челленджеры и маленькие турниры ITF, пишет 24 канал.
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Четыре украинки в топ-сотне
Тем временем ATP и WTA опубликовали окончательные рейтинги по состоянию на конец 2023 года. По итогам женского списка сразу четверо украинок оказались в топ-100.
Первой ракеткой страны осталась Элина Свитолина. Несмотря на возвращение на корт после декрета, только в апреле одесситка взлетела на 25-ю строчку рейтинга WTA.
Рейтинг украинок к концу 2023 года:
|МЕСТО
|ТЕННИСИСТКА
|ОЧКИ
|25
|Элина Свитолина
|1809
|28
|Ангелина Калинина
|1570
|31
|Леся Цуренко
|1432
|39
|Марта Костюк
|1260
|102
|Даяна Ястремская
|764
|132
|Екатерина Байндль
|566
|134
|Дарья Снигирь
|559
|156
|Юлия Стародубцева
|490
|172
|Екатерина Завацкая
|438
|255
|Валерия Страхова
|295
На три позиции ниже разместилась Ангелина Калинина (28), еще сзади – Леся Цуренко (31). Замыкает топ-четверку среди украинок Марта Костюк, которая идет 39-ой. Лидером мирового рейтинга осталась польская теннисистка Ига Швентек:
- Ига Швентек (Польша) – 9295 очков
- Арина Сабаленка – 9050
- Кори Гауфф (США) – 6580
- Елена Рыбакина (Казахстан) – 6365
- Джессика Пегула (США) – 5975
- Онс Жабер (Тунис) – 4195
- Маркета Вондроушова (Чехия) – 4046
- Каролина Мухова (Чехия) – 3650
- Мария Саккари (Греция) – 3620
- Барбора Крейчикова (Чехия) 2880
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Мужчины далеки от топа
Среди мужчин наши показатели куда более скромны. Первой ракеткой Украины в этом году стал Василий Сачко, который в рейтинг ATP идет аж 169-м. Всего же в топ-500 списке всего пятеро наших соотечественников.
Рейтинг украинских теннисистов на конец 2023 года:
|МЕСТО
|ТЕННИСИСТ
|ОЧКИ
|169
|Василий Сачко
|360
|220
|Илья Марченко
|286
|295
|Алексей Крутых
|182
|394
|Эрик Ваншельбойм
|122
|461
|Вадим Урсу
|93
Лидером рейтинга ATP остается Новак Джокович, более чем на две тысячи очков опережающий испанца Карлоса Алькараса. Для серба это уже 404-ая неделя на первой позиции в рейтинге, что является рекордом за всю историю.
- Новак Джокович (Сербия) – 11245 очков
- Карлос Алькарас (Испания) – 8855
- Даниил Медведев – 7600
- Янник Синнер (Италия) – 6490
- Андрей Рублев – 4805
- Стефанос Циципас (Греция) – 4235
- Александер Зверев (Германия) – 3985
- Гольгер Руне (Дания) – 3660
- Губерт Гуркач (Польша) – 3245
- Тейлор Фриц (США) – 3100