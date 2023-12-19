Российский теннисист Андрей Рублев нередко попадает в скандальные или курьезные ситуации. Ранее "нейтральный" спортсмен разбил ракеткой колено до крови, пишет 24 канал.

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На этот раз россиянин сорвался на проходившем в Лондоне выставочном турнире Ultimate Tennis Showdown. В полуфинале Рублев без шансов уступил норвежцу Хольгеру Руне.

После одного из выигранных очков Андрей сорвался с места и пошел апеллировать к судье. Более того, на этом россиянин не остановился и вскочил на судейскую вышку, начав тыкать пальцы в судью.

Видео странного поступка Рублева:

Затем теннисист еще и начал активно спорить с супервайзером поединка. Он активно апеллировал по поводу неназначенной трехочковой карты.

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По правилам турнира один раз за сет игрок может его использовать и в случае победы в следующей подаче получит сразу три балла. К слову, победителем турнира стал Джек Дрейпер, одолевший Руне со счетом 3:1.