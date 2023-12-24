Катарина Завацкая встречается с Аленом Авидзбой уже более шести лет. О своей помолвке пара сообщила символическим видео в инстаграм.

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В небольшом ролике Завацкая рисует картинку. Она изобразила тропический остров, на котором мужская рука держит женскую руку с кольцом. Можно понять, что Авидзба и Завацкая обручились во время совместного отдыха на Мальдивах в ноябре этого года.

Завацкая сообщила о помолвке: смотрите видео

Что известно о будущем муже Завацкой

Ален Авидзба родился в российском Сочи. Он имеет абхазское происхождение.

В 14 лет он стал победителем юниорского турнира Christmas Cup.

В июне 2018 года выиграл турнир серии ITF Futures в Тулузе. Самый высокий рейтинг ATP у него был в конце апреля 2019 – 380.

В последний раз он выходил на корт еще в октябре 2021 года и в рейтинге ATP он скатился на 1635 место.

Екатерина Завацкая и Ален Овидзбо на отдыхе / instagram.com/katya_zavatska_

Как Авидзба прокомментировал войну в Украине

Интересно, что его день рождения совпадает с началом полномасштабного вторжения России – 24 февраля. Однако Авидзба долго не мог сформулировать свое отношение к войне. Только спустя три месяца он написал пост в инстаграмме, в котором призвал к миру во всем мире. Осудить агрессора у него не хватило мужества.

Авидзба высказался о войне в Украине / instagram.com/alenav1dzba