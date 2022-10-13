Якщо перша частина зустрічі закінчилась мировою 1:1, то другий тайм був куди щедрішим на голи. Щоправда, забивала лише одна команда – Ліверпуль.
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Новий результативний рекорд Ліги чемпіонів
Шість м'ячів влетіло у ворота шотландського клубу. Справжнім жахом для Рейнджерса став Мохаммед Салах. Правий вінгер "мерсисайдців" тричі засмучував голкіпера суперника.
Салах став автором найшвидшого в історії Ліги чемпіонів хет-трику. На це єгиптянину знадобилось 6 хвилин та 12 секунд. Зірковий футболіст англійського клубу забивав у проміжку між 75-ю та 81-ю хвилиною.
Салах – автор найшвидшого хет-трику ЛЧ / Фото з твітеру Ліверпуля
Мохаммед Салах переплюнув рекорд Бафетімбі Гоміса, який у 2011-му забив три голи за 8 хвилин.
Сам матч закінчився знищенням Рейнджерса – 1:7, розгромна перемога Ліверпуля.
- Перемога дозволила команді Юргена Клоппа відірватись від нідерландського Аякса у групі "А". Між ними вже різниця у 6 очок. "Мерсисайдці" набрали 9 балів, а у суперника з Нідерландів – 3 пункти.
- Лідер групи Наполі випереджає Ліверпуль на 3 очки. Аутсайдером таблиці є якраз Рейнджерс, який після 4-х турів не набрав жодного балу.
Рейнджерс – Ліверпуль: відеоогляд матчу