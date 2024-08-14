Подопечные Шовковского одержали победу со счетом 2:0. Голами в составе киевлян отметились Александр Пихаленок и Назар Волошин.

Читайте также Стал шестым украинцем в команде: юный талант Динамо перебрался в европейский чемпионат

Первые слова Шовковского после победы

После поединка состоялась пресс-конференция с участием главного тренера Динамо. Александр Шовковский поделился первыми эмоциями от победы:

"В первую очередь, поздравляю всех болельщиков Динамо с победой. Очень важная победа, очень важные эмоции для нашей страны, для наших болельщиков. Мы прекрасно знали, против какой хорошей команды нам пришлось играть, понимали, что будет непросто, что будет давление со стороны зрителей. Но так же понимали, что нам некуда отступать, у нас есть свои задачи, что игра будет достаточно непростой.

Мы были готовы к этому, и считаю, что важно было справиться с давлением соперника с первых минут, в дальнейшем почувствовать понимание и ритм игры. Также говорили ребятам, что нужно играть в футбол. Возможно, будут какие-то провокации, но не поддаваться на них, играть до конца и быть готовыми к любому ходу событий".

Роль удачных замен в победе

Оба гола в матче забили игроки, которые выходили на замену. Шовковский отметил роль джокеров, которые усилили команду уже в течение поединка.

"Безусловно, намного проще играть, когда у тебя есть численное преимущество. Мы старались усилить давление с фланга, чтобы у нас были скорости, и мы понимали креативность игроков, которые выходили на замену. К тому же я почувствовал, что надо было сделать незначительные изменения, чтобы внести определенные коррективы в действия наших игроков.

Что именно я сказал им, останется между нами. Так, замены сработали, но важно не это, а то, что игроки были готовы выйти на поле, усилить игру, что они, в принципе, и сделали, помогли нам достичь положительного результата", – сказал Шовковский.

К слову. Это была четвертая очная встреча между Динамо и Рейнджерс. Киевляне одержали свою вторую победу, также по одному разу было зафиксировано ничью и победу шотландцев.

Напомним, что в решающей стадии за выход в групповой этап Лиги чемпионов "бело-синие" будут играть против австрийского РБ Зальцбург. Первые матчи этой стадии состоятся 20-21 августа.