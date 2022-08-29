Скандальный боксер Редкач возвращается на ринг и хочет бой с Ломаченко

29 августа 2022 , 18:51
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Источник:

твиттер Ивана Редкача

Спортсмен родом из Украины неожиданно проиграл свой последний бой Реджису Прогрейс, а теперь хочет возобновить карьеру. Главная цель – поединок против Василия Ломаченко.

Скандальный боксер Иван Редкач нередко высказывается об украинских боксерах Александре Усике и Василии Ломаченко. Он часто иронизирует по успехам боксеров и комментирует их неудачи.

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Сам Редкач планирует возврат на ринг и подписал контракт с промоутерской компанией Star Boxing. При этом украинец заявил, что готов провести бой с эксчемпионом мира и земляком Василием Ломаченко.

Я буду очень рад вернуться на ринг, одержать победу и чемпионский титул. Мне нужен бой с Ломой,
– написал Иван в своем твиттере.

Напомним, что Ломаченко в феврале поставил свою карьеру на паузу после начала полномасштабной войны против России. Боксер вступил в ряды терробороны, чтобы защищать родной Белгород-Днестровский.

Впрочем, в августе Василий решил возобновить карьеру и уехал из страны для подготовки к следующему бою. Он должен пройти 29 октября в США. Соперник – Джемейн Ортис.

Чем известен Иван Редкач:

  • Спортсмен является уроженцем Сумской области, однако долгое время он уже проживает в США.
  • Иван провел на профессиональном уровне 30 боев, одержал 23 победы, 6 раз проиграл при одной ничьей.
  • В последнем поединке Редкач удивительно проиграл Реджису Прогрейс и стал объектом насмешек.
  • Недавно он учел фото с российским боксером, подчеркнув, что "спорт вне политики".
Автор: Анатолій Дерека