Скандальный боксер Редкач возвращается на ринг и хочет бой с Ломаченко
Источник:твиттер Ивана Редкача
Спортсмен родом из Украины неожиданно проиграл свой последний бой Реджису Прогрейс, а теперь хочет возобновить карьеру. Главная цель – поединок против Василия Ломаченко.
Скандальный боксер Иван Редкач нередко высказывается об украинских боксерах Александре Усике и Василии Ломаченко. Он часто иронизирует по успехам боксеров и комментирует их неудачи.
К теме Усик закрыл рот своему главному хейтеру: что сказал скандалист после боя
Сам Редкач планирует возврат на ринг и подписал контракт с промоутерской компанией Star Boxing. При этом украинец заявил, что готов провести бой с эксчемпионом мира и земляком Василием Ломаченко.
Я буду очень рад вернуться на ринг, одержать победу и чемпионский титул. Мне нужен бой с Ломой,
– написал Иван в своем твиттере.
Напомним, что Ломаченко в феврале поставил свою карьеру на паузу после начала полномасштабной войны против России. Боксер вступил в ряды терробороны, чтобы защищать родной Белгород-Днестровский.
Впрочем, в августе Василий решил возобновить карьеру и уехал из страны для подготовки к следующему бою. Он должен пройти 29 октября в США. Соперник – Джемейн Ортис.
Чем известен Иван Редкач:
- Спортсмен является уроженцем Сумской области, однако долгое время он уже проживает в США.
- Иван провел на профессиональном уровне 30 боев, одержал 23 победы, 6 раз проиграл при одной ничьей.
- В последнем поединке Редкач удивительно проиграл Реджису Прогрейс и стал объектом насмешек.
- Недавно он учел фото с российским боксером, подчеркнув, что "спорт вне политики".