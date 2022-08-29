Скандальный боксер Редкач возвращается на ринг и хочет бой с Ломаченко

Спортсмен родом из Украины неожиданно проиграл свой последний бой Реджису Прогрейс, а теперь хочет возобновить карьеру. Главная цель – поединок против Василия Ломаченко.

Скандальный боксер Иван Редкач нередко высказывается об украинских боксерах Александре Усике и Василии Ломаченко. Он часто иронизирует по успехам боксеров и комментирует их неудачи.

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Сам Редкач планирует возврат на ринг и подписал контракт с промоутерской компанией Star Boxing. При этом украинец заявил, что готов провести бой с эксчемпионом мира и земляком Василием Ломаченко.

Я буду очень рад вернуться на ринг, одержать победу и чемпионский титул. Мне нужен бой с Ломой,

– написал Иван в своем твиттере.

Напомним, что Ломаченко в феврале поставил свою карьеру на паузу после начала полномасштабной войны против России. Боксер вступил в ряды терробороны, чтобы защищать родной Белгород-Днестровский.

Впрочем, в августе Василий решил возобновить карьеру и уехал из страны для подготовки к следующему бою. Он должен пройти 29 октября в США. Соперник – Джемейн Ортис.

Чем известен Иван Редкач: