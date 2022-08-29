Скандальний боксер Іван Редкач нерідко висловлюється про українських боксерів Олександра Усика та Василя Ломаченка. Він часто іронізує з успіхів боксерів і коментує їх невдачі.

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Сам Редкач планує повернення на ринг і вже підписав контракт з промоутерською компанією Star Boxing. При цьому українець заявив, що готовий провести бій з ексчемпіоном світу та земляком Василем Ломаченком.

Я буду дуже радий повернутися на ринг, здобути перемогу і чемпіонський титул. Мені потрібен бій з Ломою,

– написав Іван у своєму твітері.

Нагадаємо, що Ломаченко в лютому поставив свою кар'єру на паузу після початку повномасштабної війни проти росії. Боксер вступив до лав тероборони, щоб захищати рідний Білгород-Дністровський.

Втім, в серпні Василь вирішив відновити кар'єру і виїхав з країни для підготовки до наступного бою. Він має пройти 29 жовтня в США. Суперник – Джемейн Ортіс.

Чим відомий Іван Редкач: