В субботу Александр Усик одержал громкую победу. Украинец смог вторично переиграть Энтони Джошуа и остался обладателем чемпионских поясов WBA, WBO и IBF в тяжелом весе.

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Триумф боксера вызвал бурю приветствий и положительных слов в украинском обществе. Решил поздравить Александра и один из главных его хейтеров Иван Редкач. Уроженец Сумской области в присущей ему манере одновременно потроллил и извинился перед чемпионом.

Congratulations, Юсик! Было отличное сражение! Извини, что тебя хейтил, больше не буду. Признаю свою вину! Умничка,

– написал в твиттере Редкач.

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После победы над AJ Усик планирует сражаться за звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе. Для этого ему не хватает пояса WBC. Он принадлежит Тайсону Фьюри, который объявил о планах завершить карьеру.

Чем известен Иван Редкач: