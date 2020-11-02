Украинский боксер Иван Редкач (25-3-5, 18 КО) не только поздравил своего соотечественника Александра Усика (18-0, 13 КО) с победой над британцем Дереком Чисорой (32-10, 23 КО), но и подколол супертяжеловеса.

Редкач в инстаграме опубликовал фото Усика в компании Теофимо Лопеса-старшего.

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"Саша Усик, поздравляю с победой! Лучшие тусуются с лучшими. Сопровождение с Теофимо Лопесом-старшим", – написал Иван.

Одиозный украинский боксер Иван Редкач не проходит мимо видео Ломаченко и Усика и критикует земляков со всей силы. Редкач известен своим троллингом в сторону Ломаченко. Но после того, как Василий провел свой бой Иван переключился на Александра Усика.

Что известно о победе Усика