Редкач тонко подколол Усика после победы над Чисорой: фото
Украинский боксер Иван Редкач (25-3-5, 18 КО) не только поздравил своего соотечественника Александра Усика (18-0, 13 КО) с победой над британцем Дереком Чисорой (32-10, 23 КО), но и подколол супертяжеловеса.
Редкач в инстаграме опубликовал фото Усика в компании Теофимо Лопеса-старшего.
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"Саша Усик, поздравляю с победой! Лучшие тусуются с лучшими. Сопровождение с Теофимо Лопесом-старшим", – написал Иван.
Одиозный украинский боксер Иван Редкач не проходит мимо видео Ломаченко и Усика и критикует земляков со всей силы. Редкач известен своим троллингом в сторону Ломаченко. Но после того, как Василий провел свой бой Иван переключился на Александра Усика.
Что известно о победе Усика
- 33-летний боксер провел свой второй бой после перехода в супертяжелый вес. Усик в Лондоне встретился с 36-летним британцем Дереком Чисорой.
- В конкурентном поединке Усик одержал победу единогласным решением судей. Следующим соперником Усика должен стать чемпион мира по версиям WBO, WBA, IBF Энтони Джошуа.
- Усик – официальный претендент на титул WBO.
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