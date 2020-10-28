Одиозный украинский боксер Иван Редкач не проходит мимо видео Ломаченко и Усика и критикует земляков со всей силы. На этот раз досталось не только Александру, но и ого тренеру Сергею Лапину.

Редкач известен своим троллингом в сторону Ломаченко. Но после того, как Василий провел свой бой Иван переключился на Александра Усика. На этот раз 34-летний боксер жестко раскритиковал физическую форму земляка и назвал его тренера наркоманом, сообщает BoxingTime.ua.

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Оскорбление от Редкача

Редкач прокомментировал публикацию Instagram-аккаунта BoxingTime.ua, который выложил видео с Усиком, на котором Александр танцует. Иван не обошел стороной и оставил свой комментарий под роликом.

Срочно, где наркоман Лапин (тренер Усика)? Что с формой Саши? Где его банки, пресс? Александр был с Гассиевым совсем другим – машиной,

– написал Редкач.

Ранее одиозный боксер обвинил наставника Усика в наличии российского паспорта. В качестве доказательства Редкач заявил, что Сергей Лапин принял участие в чемпионате России. Тренер Усика отвергает все обвинения.

Кто такой Иван Редкач?

33-летний украинский боксер, выступающий в полусреднем весе. Провел 30 поединков, одержал 23 победы и потерпел 5 поражений. В январе проиграл Дэнни Гарсии за право сразиться с чемпионом мира по версии WBC.

Добавим, что Усик уже 31 октября проведет свой следующий поединок в Лондоне против Чисоры.