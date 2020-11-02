Український боксер Іван Редкач (25-3-5, 18 КО) не тільки привітав свого співвітчизника Олександра Усика (18-0, 13 КО) з перемогою над британцем Дереком Чісорою (32-10, 23 КО), але і підколов суперважковаговика.

Редкач в інстаграмі опублікував фото Усика в компанії Теофімо Лопеса-старшого.

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"Саша Усик, вітаю з перемогою! Найкращі тусуються з найкращими. Супровід з Теофімо Лопесом-старшим", – написав Іван.

Одіозний український боксер Іван Редкач не проходить повз відео Ломаченка та Усика та критикує земляків з усієї сили. Редкач відомий своїм тролінгом у сторону Ломаченка. Але після того, як Василь провів свій бій Іване перемкнувся на Олександра Усика.

Що відомо про перемогу Усика