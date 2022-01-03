Редкач назвал боксера, который сможет победить Ломаченко

Боксер Иван Редкач оценил шансы Василия Ломаченко в следующих поединках. Он назвал боксера, который сможет победить украинца.

Редкач: "Танк" победит

Боксер отметил, что бой между ним и Ломаченко был бы грандиозным событием. Однако он убежден, что сейчас Василий настроен на поединок с абсолютным чемпионом мира Джорджем Камбососом.

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По мнению боксера, Ломаченко сможет победить австралийского боксера и отобрать у него чемпионские титулы. Однако он также назвал соперника, который не по зубам украинцу.

Ломаченко против Джервонты Дэвиса? "Танк" победит, потому что он мощнее,

– сказал Редкач.