Редкач: "Танк" переможе
Боксер зазначив, що бій між ним та Ломаченком був би грандіозною подією. Проте він переконаний, що наразі Василь налаштований на поєдинок з абсолютним чемпіоном світу Джорджем Камбососом.
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На думку боксера, Ломаченко зможе перемогти австралійського боксера та відібрати у нього чемпіонські титули. Проте він також назвав суперника, який не по зубах українцеві.
Ломаченко проти Джервонти Девіса? "Танк" переможе, тому що він потужніший,
– сказав Редкач.
- Девіс поки що не програв жодного поєдинку на професійному ринзі. На рахунку Ломаченка вже є дві поразки.
- Український боксер наголосив, що готовий зустрітися з Камбососом у наступному поєдинку. Всесвітня боксерська організація (WBO) планує санкціонувати бій у січні 2022-го року.