Редкач: "Танк" переможе

Боксер зазначив, що бій між ним та Ломаченком був би грандіозною подією. Проте він переконаний, що наразі Василь налаштований на поєдинок з абсолютним чемпіоном світу Джорджем Камбососом.

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На думку боксера, Ломаченко зможе перемогти австралійського боксера та відібрати у нього чемпіонські титули. Проте він також назвав суперника, який не по зубах українцеві.

Ломаченко проти Джервонти Девіса? "Танк" переможе, тому що він потужніший,

– сказав Редкач.