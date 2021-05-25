Ребров ведет серьезные переговоры с турецким Фенербахче, – журналист

Сергей Ребров может сменить Венгрию на Турцию. Украинским тренером серьезно заинтересовался Фенербахче.
Новый вариант для Реброва
Сергей Ребров в третий раз подряд привел Ференцварош к чемпионству в Венгрии. Однако у украинского наставника есть конфликт с клубом.
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Спортивный журналист Игорь Цыганык рассказал о вариантах продолжения карьеры специалиста. По его информации, у Реброва есть конфликт не с президентом венгерского клуба, а менеджером. 10 или 12 июня Ференцварош соберется на клубной базе после отпуска. Сейчас Сергей Станиславович готовится к продолжению работы с Ференцварошем.
Что касается АЕКа, то я больше склоняюсь к тому, что Ребров скорее возглавит свой бывший клуб. Сейчас уже появилась серьезная информация. Идут серьезные переговоры. Речь идет о Фенербахче,
– заявил Цыганык.
Фенербахче завершил сезон-2020/2021 на третьем месте. Клуб уступил только Бешикташу и Галатасараю. Лишь в двух очках команда остановилась от чемпионства в Турции.
- Ребров возглавляет Ференцварош с августа 2018 года. Специалист уже в третий раз подряд приводит клуб к золоту чемпионата. Под его руководством венгры сыграли уже 133 матча. Его контракт с клубом рассчитан до конца июня 2022 года.
- После очередного удачного сезона украинского специалиста признали лучшим тренером Венгрии.
- Иностранные клубы могут воспользоваться тем, что у специалиста из Украины испортились отношения с венгерским клубом. Хотя в Ференцвароше отрицали информацию, что ищут нового тренера на замену Реброву.