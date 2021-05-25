Ребров ведет серьезные переговоры с турецким Фенербахче, – журналист

Сергей Ребров может сменить Венгрию на Турцию. Украинским тренером серьезно заинтересовался Фенербахче.

Новый вариант для Реброва

Сергей Ребров в третий раз подряд привел Ференцварош к чемпионству в Венгрии. Однако у украинского наставника есть конфликт с клубом.

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Спортивный журналист Игорь Цыганык рассказал о вариантах продолжения карьеры специалиста. По его информации, у Реброва есть конфликт не с президентом венгерского клуба, а менеджером. 10 или 12 июня Ференцварош соберется на клубной базе после отпуска. Сейчас Сергей Станиславович готовится к продолжению работы с Ференцварошем.

Что касается АЕКа, то я больше склоняюсь к тому, что Ребров скорее возглавит свой бывший клуб. Сейчас уже появилась серьезная информация. Идут серьезные переговоры. Речь идет о Фенербахче,

– заявил Цыганык.

Фенербахче завершил сезон-2020/2021 на третьем месте. Клуб уступил только Бешикташу и Галатасараю. Лишь в двух очках команда остановилась от чемпионства в Турции.