Ребров стал инициатором сбора средств на украинскую армию среди футболистов-легионеров

Украинские футболисты, играющие за границей, активно сбрасывают средства на нужды украинской армии. Инициатором такого сбора стал бывший игрок и тренер Динамо Сергей Ребров.

Малиновский: Главное, чтобы эти деньги пошли сразу на помощь Украине

Более 16 миллионов гривен уже успели собрать украинские футболисты, выступающие в иностранных клубах. Полузащитник итальянской Атланты Руслан Малиновский рассказал в эфире украинского национального марафона, кто был инициатором такого сбора, пишет 24 канал.

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Им стал нынешний наставник арабского Аль-Айна Сергей Ребров. Он предложил помочь родной стране, а ребята быстро подхватили эту инициативу.

Инициатором сбора средств от украинских футболистов стал Сергей Ребров. Главное, чтобы эти деньги пошли на помощь Украине, это очень важно. Он написал, что нужна помощь, и мы начали переводить деньги через банки,

– сказал Малиновский.

Натурализованный бразилец Жуниор Мораес присоединился к флешмобу украинских футболистов и перечислил деньги на вооруженные силы Украины – 1,675 миллиона гривен.

Украинский нападающий Фуэнлабрады Роман Зозуля, играющий в Испании, собрал 200 тысяч евро.

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