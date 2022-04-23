Ребров и Шевченко вернутся в Украину, чтобы помочь народу победить оккупантов

По сообщению журналиста Игоря Цыганика, уже вскоре топовые украинские тренеры вернутся в родную страну, где идет война против России. Среди этого списка всем известны Ребров и Шевченко.

Цыганик: Ребров ждет, когда завершится контракт

Сергей Ребров, фееривший на тренерском городе Аль-Айна, ждет окончания контракта с лидером чемпионата ОАЭ. После чего бывший тренер "Динамо" вернется в Украину.

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Недавно Ребров в седьмой раз стал лучшим наставником лиги ОАЭ. Украинец просто не оставляет шансов своим "коллегам по цеху". Аль-Айн после 20 сыгранных поединков лидирует в турнирной таблице, опережая ближайшего конкурента на 4 пункта.

Соглашение Реброва с Аль-Айном истекает 30 июня 2022 года. Под его руководством клуб провел уже 26 матчей.

Отметим, что Ребров стал инициатором создания фонда среди украинских футболистов, играющих за границей.

В скором времени в Украину прилетит экстренер сборной Андрей Шевченко. Наставник находится без клуба и активно помогает родной стране на расстоянии. Специалист постоянно ведет информационную борьбу и помогает беженцам.

По словам Игоря Цыганика, в Украине у Шевченко есть гуманитарные фонды, которые поддерживают украинцев.

Мы общались с Ребровым, и он намерен вернуться по завершении контракта. Он ждет, когда завершится контракт, чтобы быть с народом Украины. Это касается Андрея Шевченко. Он планирует в ближайшее время приехать в Украину, имеет здесь гуманитарные фонды,

– рассказал журналист.

Напомним, что Шевченко в собственном доме приютил украинских беженцев.