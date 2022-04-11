Никаких шансов для конкурентов
47-летний тренер продолжает вести Аль-Айн к чемпионству в ОАЭ. Клуб опережает ближайшего конкурента в 6 очков. Сергей Ребров в седьмой раз получил отличие за высокие результаты команды.
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Ребров стал лучшим наставником чемпионата в марте.
В первый месяц весны Аль-Айн сыграл четыре поединка, в которых подопечные Реброва одержали одну победу и три мировых. В марте клуб украинца вышел в финал Кубка лиги, в 1/2 финала обыграв Аль-Джазира.
Прессслужба Аль-Айна выложила оригинальное фото с Ребровым в костюме волшебника.
Карьера Реброва в чемпионате ОАЭ
- 6 июля 2021 года Сергей Ребров возглавил Аль-Айн. С клубом украинский наставник подписал до конца июня 2022 года.
- Под руководством Реброва клуб провел 26 матчей, в которых оформил 17 побед, расписал 7 мировых и потерпел лишь два поражения.