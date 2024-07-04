2 июля в Киев с официальным визитом прибыл премьер-министр Венгрии Виктора Орбан. На встречу с политиком был приглашен главный тренер национальной сборной Украины Сергей Ребров.

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Почему Реброва пригласили на встречу с Орбаном

О своем участии в переговорах Ребров рассказал пресс-службе УАФ. Футбольный специалист должен был помочь в коммуникации с венгерским политиком. Сергей Станиславович познакомился с Орбаном во время работы в Ференцвароше.

Наверное, все знают, что Виктор Орбан – большой поклонник футбола. По его инициативе в стране открылось немало футбольных школ, он является страстным болельщиком сборной Венгрии и Ференцвароша. Когда я работал в Венгрии, мы с ним познакомились. И сегодня я стараюсь делать все от меня зависящее, чтобы помочь своей стране,

– сказал Ребров.

Ранее стали известны детали диалога Орбана и Реброва. Политик и тренер обсудили выступления сборных Украины и Венгрии на Евро-2024.

Напомним, что национальная сборная Украины завершила свое выступление на чемпионате Европы после групповой стадии. Подопечные Реброва набрали четыре балла и по разнице забитых и пропущенных мячей заняли четвертое место в квартете Е.

Свой следующий поединок "сине-желтые" сыграют в рамках Лиги нации. В первом туре группы В1 Украина встретится с Албанией. Поединок запланирован на 7 сентября.