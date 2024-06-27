Украина в последнем матче на Евро-2024 сыграла вничью с топ-сборной Европы Бельгией (0:0). "Сине-желтые" набрали четыре балла, но из-за худшей разницы очков оказались на четвертой строчке группы Е и покинули турнир.

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Определился стадион, где сыграет следующий матч сборная Украины

Свой следующий поединок подопечные Сергея Реброва сыграют 7 сентября в рамках первого тура группы В1 Лиги наций. Соперником украинцев будет сборная Албании, которая тоже досрочно завершила выступление на ЧЕ-2024.

Поединок Лиги наций "сине-желтые" сыграют в Праге на стадионе Epet Arena. Матч в столице Чехии начнется в 21:45 по киевскому времени.

Сборная Украины сыграет в Праге / Фото УАФ

Этот стадион можно назвать фартовым для сборной Украины. Именно на нем в октябре 2023 года подопечные Реброва обыграли Северную Македонию (2:0) в квалификации на Евро-2024.

Отметим, что кроме Албании, соперниками Украины по групповому этапу Лиги наций будут сборные Чехии и Грузии.