Перед стартом Евро-2024 сборная Украины во главе с Сергеем Ребровым получила немало авансов. Многие эксперты называли состав "сине-желтых" сильнейшим за все годы и ожидали успешного выступления.

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Ребров: Ставили цель выйти в плей-офф

Завышенные ожидания сыграли злую шутку с командой. Уже в первом матче подопечные Реброва позорно уступили Румынии со счетом 0:3. Этот результат в итоге повлиял на распределение мест в группе Е, где все участники заработали по 4 балла. Украина из-за худшей разницы мячей оказалась на последнем месте.

Сергей Ребров через свои социальные сети извинился за провальное выступление на Евро.

"Как команда, мы ставили для себя цели и верили в то, что мы способны как минимум выходить из группы в плей-офф раунды и бороться за как можно дальний проход на этом Евро.

Знаю что именно это ожидала от нас и вся страна. Я очень сожалею что мы не смогли достичь этого и подарить вам больше положительных эмоций, несмотря на вашу поддержку и веру в нас", – написал Ребров.

Сборная будет готовиться к Лиге наций и ЧМ

Главный тренер сборной Украины отметил два удачных матча на Евро: против Словакии (2:1) и Бельгии (0:0). Сергей Станиславович призвал набраться терпения перед следующими турнирами.

"Хотя мы провели 2 качественных поединка, где ребята показали свои лучшие стороны и получили 4 очка, именно благодаря первой, крайне неудачной игры мы вынуждены досрочно завершить наше выступление на Евро.

Обидно покидать турнир на этой стадии, зная что мы были способны на большее. Остается только ждать и готовиться к осенней Лиге Наций и будущему отбору на ЧМ", – отметил Ребров.

Отметим, что сборная Украины установила уникальное достижение на Евро-2024. Впервые команда, которая набрала 4 балла не вышла в плей-офф. Однако украинским болельщикам от таких достижений не легче.