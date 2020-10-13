Ребров рассказал о предложениях от других клубов и ожиданиях предстоящих матчей с "Динамо"
Украинский тренер Сергей Ребров стал главным творцом успеха венгерского "Ференцвароша", который впервые за 25 лет вышел в Лигу чемпионов. Он рассказал, что после этого успеха получил более 40 поздравлений, в частности от довольно именитых тренеров, а также и предложения о трудоустройстве от других клубов.
Выход в Лигу чемпионов – это очень серьезное достижение, но Сергей Ребров, как и раньше, продолжает концентрироваться на своей работе. Об этом он сам рассказал в интервью изданию Origo.
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Я не думаю о том, на каком месте в рейтинге тренеров могу оказаться. У меня были предложения о работе в других клубах, но меня все устраивает в "Ференцвароше",
– уверяет украинский специалист.
Он объясняет, что самое важное для него – заниматься любимым делом ежедневно, постоянно заниматься со своими игроками и наблюдать, как они прогрессируют день за днем.
Кроме того, Ребров рассказал, что после выхода в Лигу чемпионов получил около различных 40 поздравлений, в частности от Андрея Шевченко, с которым ранее вместе играли в киевском "Динамо" и сборной Украины. Впрочем уверяет: на достигнутом не остановится.
"Я верю в повседневную работу. Для игроков важно не терять мотивацию, продолжать много работать и совершенствоваться. Тогда успех обязательно придет", – убеждает тренер "Ференцвароша".
Он также прокомментировал и предстоящие матчи с "Динамо", в котором ранее работал и как футболист, и как главный тренер. Специалист заявил о своей любви к киевскому клубу. "Я уважаю соперника, но должен оставить эмоции в стороне. Я – профессионал, работаю на успех "Ференцвароша", – резюмировал Сергей Ребров.
Коротко о Сергее Реброве:
- Будучи футболистом, он успел поиграть за "Шахтер", "Динамо", "Тоттенхэм", "Вест Хэм", турецкий "Бешикташ" и российский "Рубин". 9 раз был чемпионом Украины, дважды чемпионом России и однажды Турции. За сборную Украины сыграл 75 матчей, забив 15 мячей.
- Тренерскую деятельность начал в киевском "Динамо", став в 2015 и 2016 годах чемпионом Украины – впервые после 2009 года. Далее тренировал "Аль-Ахли" из Саудовской Аравии, став вице-чемпином страны в 2017 году.
- Позже Сергей Ребров пришел в венгерский "Ференцварош". После прихода выиграл два чемпионства подряд, а в 2020 году вывел венгерский клуб в групповой этап Лиги чемпионов – впервые за 25 лет.