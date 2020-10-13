Украинский тренер Сергей Ребров стал главным творцом успеха венгерского "Ференцвароша", который впервые за 25 лет вышел в Лигу чемпионов. Он рассказал, что после этого успеха получил более 40 поздравлений, в частности от довольно именитых тренеров, а также и предложения о трудоустройстве от других клубов.

Выход в Лигу чемпионов – это очень серьезное достижение, но Сергей Ребров, как и раньше, продолжает концентрироваться на своей работе. Об этом он сам рассказал в интервью изданию Origo.

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Я не думаю о том, на каком месте в рейтинге тренеров могу оказаться. У меня были предложения о работе в других клубах, но меня все устраивает в "Ференцвароше",

– уверяет украинский специалист.

Он объясняет, что самое важное для него – заниматься любимым делом ежедневно, постоянно заниматься со своими игроками и наблюдать, как они прогрессируют день за днем.

Кроме того, Ребров рассказал, что после выхода в Лигу чемпионов получил около различных 40 поздравлений, в частности от Андрея Шевченко, с которым ранее вместе играли в киевском "Динамо" и сборной Украины. Впрочем уверяет: на достигнутом не остановится.

"Я верю в повседневную работу. Для игроков важно не терять мотивацию, продолжать много работать и совершенствоваться. Тогда успех обязательно придет", – убеждает тренер "Ференцвароша".

Он также прокомментировал и предстоящие матчи с "Динамо", в котором ранее работал и как футболист, и как главный тренер. Специалист заявил о своей любви к киевскому клубу. "Я уважаю соперника, но должен оставить эмоции в стороне. Я – профессионал, работаю на успех "Ференцвароша", – резюмировал Сергей Ребров.

Коротко о Сергее Реброве: