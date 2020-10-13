Ребров розповів про пропозиції від інших клубів й очікування майбутніх матчів з "Динамо"
Український тренер Сергій Ребров став головним творцем успіху угорського "Ференцвароша", який вперше за 25 років вийшов у Лігу чемпіонів. Він розповів, що після цього успіху отримав понад 40 привітань, зокрема від доволі іменитих тренерів, а також і пропозиції про працевлаштування від інших клубів.
Вихід до Ліги чемпіонів – це дуже серйозне досягнення, але Сергій Ребров, як і раніше, продовжує концентруватися на своїй роботі. Про це він сам розповів в інтерв'ю виданню Origo.
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Я не думаю про те, на якому місці в рейтингу тренерів можу опинитися. У мене були пропозиції про роботу в інших клубах, але мене все влаштовує в "Ференцвароші",
– запевняє український фахівець.
Він пояснює, що найважливіше для нього – займатися улюбленою справою щодня, постійно займатися зі своїми гравцями й спостерігати, як вони прогресують день за днем.
Крім того, Ребров розповів, що після виходу в Лігу чемпіонів отримав близько різних 40 привітань, зокрема від Андрія Шевченка, з яким раніше разом грали в київському "Динамо" й збірній України. Втім запевняє: на досягнутому не зупиниться.
"Я вірю в повсякденну роботу. Для гравців важливо не втрачати мотивацію, продовжувати багато працювати й вдосконалюватися. Тоді успіх обов'язково прийде", – переконує тренер "Ференцвароша".
Він також прокоментував і майбутні матчі з "Динамо", в якому раніше працював і як футболіст, і як головний тренер. Фахівець заявив про свою любов до київського клубу. "Я поважаю суперника, але повинен залишити емоції осторонь. Я – професіонал, працюю на успіх "Ференцвароша", – резюмував Сергій Ребров.
Коротко про Сергія Реброва:
- Будучи футболістом, він встиг пограти за "Шахтар", "Динамо", "Тоттенхем", "Вест Хем", турецький "Бешикташ" і російський "Рубін". 9 разів був чемпіоном України, двічі чемпіоном Росії і одного разу Туреччини. За збірну України зіграв 75 матчів, забивши 15 м'ячів.
- Тренерську діяльність почав у київському "Динамо", ставши у 2015 й 2016 роках чемпіоном України – вперше після 2009 року. Далі тренував "Аль-Ахлі" з Саудівської Аравії, ставши віцечемпіном країни у 2017 році.
- Пізніше Сергій Ребров прийшов в угорський "Ференцварош". Після приходу виграв два чемпіонства поспіль, а у 2020 році вивів угорський клуб у груповий етап Ліги чемпіонів – вперше за 25 років.
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