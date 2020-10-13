Український тренер Сергій Ребров став головним творцем успіху угорського "Ференцвароша", який вперше за 25 років вийшов у Лігу чемпіонів. Він розповів, що після цього успіху отримав понад 40 привітань, зокрема від доволі іменитих тренерів, а також і пропозиції про працевлаштування від інших клубів.

Вихід до Ліги чемпіонів – це дуже серйозне досягнення, але Сергій Ребров, як і раніше, продовжує концентруватися на своїй роботі. Про це він сам розповів в інтерв'ю виданню Origo.

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Я не думаю про те, на якому місці в рейтингу тренерів можу опинитися. У мене були пропозиції про роботу в інших клубах, але мене все влаштовує в "Ференцвароші",

– запевняє український фахівець.

Він пояснює, що найважливіше для нього – займатися улюбленою справою щодня, постійно займатися зі своїми гравцями й спостерігати, як вони прогресують день за днем.

Крім того, Ребров розповів, що після виходу в Лігу чемпіонів отримав близько різних 40 привітань, зокрема від Андрія Шевченка, з яким раніше разом грали в київському "Динамо" й збірній України. Втім запевняє: на досягнутому не зупиниться.

"Я вірю в повсякденну роботу. Для гравців важливо не втрачати мотивацію, продовжувати багато працювати й вдосконалюватися. Тоді успіх обов'язково прийде", – переконує тренер "Ференцвароша".

Він також прокоментував і майбутні матчі з "Динамо", в якому раніше працював і як футболіст, і як головний тренер. Фахівець заявив про свою любов до київського клубу. "Я поважаю суперника, але повинен залишити емоції осторонь. Я – професіонал, працюю на успіх "Ференцвароша", – резюмував Сергій Ребров.

Коротко про Сергія Реброва: