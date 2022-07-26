Срна: Не буду опускаться на уровень Днепра-1
По словам директора донецкой команды, хорватский специалист по своему стилю подходит "горнякам". Он считает, что переход Йовичевича не предполагает никаких нарушений.
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"Его приглашение было инициативой клуба. Тренер, который своим стилем подходит Шахтеру. Он показал свою работу в Днепре-1, Карпатах, Динамо Загреб. Он заслуживает быть в Шахтере.
Мы не могли никого украсть. У Йовичевича контракт истек 30 июня. Это единственная правда. Этот документ может увидеть любой футбольный человек. Потому мы спокойны. Не буду опускаться на уровень Днепра-1, кому отвечать. Мы - Шахтер, двигаемся только вперед", – подчеркнул Срна.
Также он рассказал, какие задачи предстали перед Йовичевичем в Шахтере.
Ему будет сложно, мы помогаем. Уверен, что вместе будет удача. Строится новая молодая команда. Нужно время и терпение. Уверяю, Шахтер будет там, где он заслуживает быть,
– добавил директор Шахтера.
Что известно о переходе Йовичевича в Шахтер
- 14 июля донецкий клуб официально объявил о назначении Игоря Йовичевича на должность главного тренера. Его контракт с "горняками" рассчитан на 2 года.
- Отмечалось, что Днепр-1 активировал опцию пролонгации соглашения специалиста еще на год, прописанную в контракте, однако он все же покинул команду.
- Днепр-1 выступил с официальным заявлением по поводу перехода Игоря Йовичевича в Шахтер. Клуб обвинил Йовичевича в измене и неуважении, а "горняков" в двойных стандартах.
- Донецкий Шахтер под руководством Йовичевича готовится к новому сезону в Нидерландах. Тренировочный сбор завершится 30 июля.
- Почетный президент Днепра-1 Юрий Береза эмоционально оценил переход Йовичевича в Шахтер. Он пообещал руководству "горняков" адскую встречу.